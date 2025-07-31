Путин поздравил с 80-летним юбилеем телеведущего Якубовича

Популярный телеведущий Леонид Якубович празднует свой 80-летний юбилей, и ему была направлена по этому поводу телеграмма от президента России Владимира Путина. Текст этого поздравления также был опубликован на сайте Кремля.

В своей телеграмме российский лидер назвал ведущего талантливым и очень позитивным человеком, который сумел полностью реализовать свой потенциал.

«Поистине всенародную любовь заслужил как бессменный ведущий легендарной программы „Поле Чудес“ — настоящий долгожитель на телевидении», — указал глава государства.

Путин также пожелал Якубовичу здоровья, творческого вдохновения и благополучия.

Ранее сообщалось, что в Бирмингеме проводили в последний путь певца Оззи Осборна, солиста рок-группы Black Sabbath. Катафалк с гробом музыканта медленно проехал по Брод-стрит под аплодисменты и крики благодарных фанатов. После церемонии катафалк направился на кладбище для захоронения. Безопасность мероприятия обеспечивали сотни полицейских, а движение по центральным улицам было временно перекрыто.