Бирмингем простился с Оззи Осборном многотысячной процессией

Бирмингем попрощался со своим легендарным рок-исполнителем Оззи Осборном. Как передает ТАСС, десятки тысяч поклонников собрались в центре города, чтобы проводить Принца Тьмы в последний путь. Катафалк с гробом музыканта 30 июля медленно проехал по Брод-стрит под аплодисменты и крики благодарных фанатов.

Особенно трогательным моментом стала остановка процессии у памятной скамьи Black Sabbath. Жена и дети Осборна осмотрели мемориал, а поклонники оставили у него цветы, свечи, игрушки и памятные вещи. Кроме того, во время прощания с рок-звездой духовой оркестр исполнил хиты Black Sabbath и сольные композиции Осборна.

После церемонии катафалк направился на кладбище для захоронения. Безопасность мероприятия обеспечивали сотни полицейских, а движение по центральным улицам было временно перекрыто.

Как передает ТАСС, в городе организовали множество памятных мероприятий. Так, например, в художественной галерее открылась выставка «Оззи Осборн: герой рабочего класса», а на Виктория-сквер организовали фотовыставку, посвященную Black Sabbath.

По всему Бирмингему появились электронные баннеры с надписью «Оззи навсегда», а в кафе и пабах звучат его легендарные песни.

Легенда хеви-метала Осборн скончался в возрасте 76 лет 22 июля. Долгие годы музыкант боролся с болезнью Паркинсона. Рок-исполнитель умер всего через несколько недель после исторического воссоединения с группой.

Ранее сообщалось, что ученые нашли редкие мутации в генах Оззи Осборна, связанные с алкоголем.