Путин поздравил сотрудников МВД с Днем полиции, отметив их высокий профессионализм

Владимир Путин поздравил действующих и бывших сотрудников МВД с их профессиональным праздником, Днем полиции (День сотрудников внутренних дел), который отмечается в России ежегодно 10 ноября.

В соответствующем видеопоздравлении, которое опубликовано в Telegram-канале Кремля, глава государства отметил мужество российских полицейских, их веру в силу закона и справедливости.

«В этот день чествуют настоящих профессионалов, для которых служение народу, обеспечение порядка в обществе, защита прав и безопасности граждан стало делом жизни», — сказал президент России.

Путин выразил уверенность в том, что российские силы правопорядка на всех вверенных участках и дальше будут работать слаженно и результативно, в интересах государства, общества и всех россиян.