Путин: принимая решения, власти должны думать о семьях с детьми и их доходах

Принимая любое решение, власти должны думать о семьях с детьми и их доходах, заявил в ходе прямой линии президент России Владимир Путин.

«Что касается поддержки семей с детьми, то у нас вокруг этого вообще строится вся политика. Я прошу и региональные власти, коллег в регионах об этом всегда помнить», — подчеркнул Путин.

«Любое действие, я об этом много раз говорил, любое действие, какое бы государство ни совершало, мы всегда перед тем, как что-то сделать, должны подумать, а как это отразится на жизни и на доходах семей с детьми», — добавил глава государства.