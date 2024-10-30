Путин призвал обратить внимание на проблемы участников СВО с инвалидностью

Тема помощи тем, кто остался инвалидом по итогам участия в специальной военной операции, по-прежнему остается острой и злободневной. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. Его слова привели РИА Новости.

Глава РФ заявил, что встретился с военнослужащими, которые получили инвалидность после боев на Украине. Сразу после этого он предложил своей администрации проверить, как живут данные люди.

«На мой взгляд, очень много проблем и очень много вопросов... Я знаю, что коллеги стараются, работают и делают много, но недостаточно, вот из того, что я увидел, недостаточно», — указал он.

Путин добавил, что данная тема крайне важна для страны и общества, и поэтому ей необходимо заниматься дальше.

Ранее сообщалось, что в подмосковном центре «Ясенки» прошли реабилитацию уже 275 участников СВО. Потенциальным клиентам напомнили, что тем, кому дали первую группу инвалидности, положены существенно большие льготы. Их могут во время курса сопровождать их родные, причем это делается бесплатно.