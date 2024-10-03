Почти триста участников СВО прошли реабилитацию в подмосковном центре «Ясенки»

Реабилитацию в подмосковном центре «Ясенки» прошли уже 275 участников специальной военной операции. Об этом стало известно в ходе расширенного заседания Комитета Московской областной Думы по социальной политике и здравоохранению.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что военных с I группой инвалидности могут бесплатно сопровождать их родные. Кроме того, в учреждении есть центр проката технических средств реабилитации, планируется открыть бассейн с акватренажерами.

«В июне у нас открылся новый центр реабилитации для участников СВО на базе «Протэкс-центра» в Коломне. Здесь оказывается помощь тем, кто нуждается в протезировании. Реабилитацию здесь уже прошли 143 человека. Центр принимает бойцов со всей России», — добавил Брынцалов.

В общей сложности в регионе насчитывается 14 медицинских организаций, куда участников СВО могут перевести из госпиталей Министерства обороны России. Помимо этого, в Подмосковье открыты 47 кабинетов медико-психологического консультирования. Подать заявку на прохождение реабилитации можно через региональный портал госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.