Путин призвал регионы помнить о потребностях граждан, несмотря на крупные проекты

Перед Россией стоят серьезные задачи, однако важность заботы о нуждах населения не должна теряться на фоне масштабных проектов и актуальных проблем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Хакасии Валентином Коноваловым, передал ТАСС.

«У нас сейчас есть острые вопросы, которые занимают все общественное сознание — я имею в виду и то, что происходит у нас на линии СВО, и есть крупные проекты, мы должны развивать судостроение, авиацию», — напомнил президент.

Кроме того, он подчеркнул, что существует множество глобальных вопросов, но при этом нельзя упускать из внимания мелочи повседневной жизни людей, которые напрямую влияют на их качество жизни.

По словам Путина, в Хакасии «уровень обеспеченности медицинскими работниками ниже среднефедерального». В то же время в регионе «строительство активно развивается, растут инвестиции, а уровень безработицы снижается». Тем не менее президент указал, что в регионах «иногда забываются» проблемы, которые жители поднимают не раз.

«Я прошу и вас, и, надеюсь, нас услышат и остальные коллеги в регионах, и не будут забывать про вопросы, которые для текущей жизни людей на самом деле крайне важны — и свою актуальность не потеряли», — сказал Путин.

Ранее Путин призвал обратить внимание на проблемы участников СВО с инвалидностью. Глава РФ заявлял, что встретился с военнослужащими, которые получили инвалидность после боев на Украине. Сразу после этого он предложил своей администрации проверить, как живут данные люди.