Путин прокомментировал ирано-израильский конфликт

Россия не навязывает мирное урегулирование ирано-израильского конфликта, но при этом озвучивает свое видение решения проблемы, заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости.

Он считает, что нужно всем вместе заняться разработкой путей завершения военных действия и «найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом».

Путин призывает обеспечить как интересы Ирана, в том числе «мирную атомную деятельность», так и интересы Израиля, с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства. Глава государства считает, что такое решение может быть найдено.

Ранее сообщалось о том, что Китай тайно помог Ирану продолжить создание ракет, неуязвимых для ПРО Израиля.