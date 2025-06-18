Китай тайно помог Ирану продолжить создание ракет, неуязвимых для ПРО Израиля

Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов рассказал Инфо24, что Китай мог тайно поставить на самолетах в Иран, который вступил в ожесточенную перестрелку с Израилем.

Китайские транспортные самолеты, исчезающие с радаров при приближении к Ирану, доставляют Тегерану комплектующие для ракет и высокоточного оружия. В этом убежден военный эксперт Попов. По его словам, Boeing 747, вылетевшие из Китая 14–16 июня, перевозят критически важные компоненты: радиоэлектронику, чипы, системы управления и навигации для баллистических ракет и ударных беспилотников.

Известно, что самолеты следовали по маршруту через Казахстан, Узбекистан и Туркмению, официально направляясь в Люксембург, но фактически исчезая при подходе к иранской границе.

Пекин и Тегеран поддерживают тесное военно-техническое сотрудничество, что соответствует стратегии КНР по усилению влияния на Ближнем Востоке. Поставки критически важных компонентов позволяют Ирану продолжать производство современных ракет, включая новейшие «Фаттах-2», которые, по заявлениям КСИР, не обнаруживаются израильскими системами ПРО.

«Китай сегодня очень активно развивает экономические отношения со странами Ближнего Востока, а также усиливает внешнеполитическое влияние в северной Африке. Оба этих региона находятся под постоянными ударами Израиля, поэтому Пекин предпринимает усилия для защиты своих интересов. Кроме того, военная помощь Ирану дает Китаю возможность противостоять Соединенным Штатам Америки, которые напрямую поддерживают Тель-Авив», — резюмировал Попов.

Ранее военный эксперт рассказал, по каким объектам может ударить Иран в качестве ответа на действия США.