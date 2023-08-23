Путин: Россия поддерживает проведение министерской встречи БРИКС по делам женщин

Как сообщает агентство «РИА Новости», Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что роль женщин в экономической и политической сфере жизни стран нужно расширить. Их участие в принятии решений и реализации проектов имеет важное значение, кто бы что ни говорил против.

Предложение организовать отдельную министерскую встречу по делам женщин было выдвинуто южноафриканскими коллегами. И Россия, по словам Путина, всецело его поддерживает. Ведь их роль «в политической, экономической и социальной жизни наших государств должна несомненно расширяться», как заявил российский лидер во время своего выступления на саммите.