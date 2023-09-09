Путин соболезнует королю Марокко из-за произошедшего землетрясения

Марракеш, туристический город в Марокко, пострадал от разрушительных сил природной стихии. Как сообщает KP.RU , российский лидер отметил, что наша страна в данный момент разделяет скорбь и переживания.

Президент Путин выражает соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI и его народу в связи с мощным землетрясением, которое произошло в Марракеше. Оно стало самым сильным за последние 100 лет.

По последним данным, трагедия унесла жизни не менее 632 человек, а более 300 оказались раненными. Множество домов и сооружений были разрушены, а спасатели работали всю ночь, чтобы достать людей, оказавшихся под завалами. Землетрясение вызвало панику и страх среди местного населения, а его последствия ощущаются до сих пор.