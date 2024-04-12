Путин удостоил медали «За заслуги перед Отечеством» врача из Тулы

Президент России подписал указ о вручении государственных наград. Как сообщают Тульские известия, одной из них удостоена врач из Валентина Елистратова.

Тульский медик получил престижную награду «За заслуги перед Отечеством» II степени. Высоко оценили ее профессиональные навыки, вклад в область и страну в своей сфере, а также стаж работы. Валентина Елистратова является главврачом Тульского областного специализированного дома ребенка №1.

В медицине Елистратова уже 47 лет. Женщина начинала свой путь с обучения на педиатра в Куйбышевском медицинском институте. Дом ребенка возглавила в 2005 году. В этом медучреждении принимают детей с поражением нервной системы и психики, а также оказывают единственную в регионе услугу паллиативной медпомощи.

При этом награда Елистратовой не первая. Она является Заслуженным врачом РФ, имеет знак отличия «Отличник здравоохранения» и медаль «Трудовая доблесть» третьей степени. Администрация Тулы награждала врача почетным знаком «За заслуги перед городом» II степени. Теперь в свою копилку она добавила новую медаль.

Отметим, что недавно Владимир Путин наградил медалью «За заслуги перед Отечеством» также шахматистку Анастасию Боднарук.