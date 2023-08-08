Путин: В России еще никогда не строили столько жилья

Как сообщает KP.RU , глава российского государства отметил, что в строительной отрасли нашей страны наблюдаются очень хорошие показатели.

Согласно заявлению российского лидера Владимира Путина, которое он сделал во вторник, 8 августа, строительная отрасль в стране является довольно крупным мультипликатором для экономики. Также она показывает вполне себе хорошие показатели.

Стоит отметить, что данные слова были озвучены в рамках совещания, которое было посвящено развитию этой сферы. Вдобавок Путин отметил, что в России еще никогда не строили столько жилья, как в наши дни.

К слову, 13 августа будет отмечаться День строителя. С наступающим праздником глава государства поздравил всех, кто относится к данной отрасли.