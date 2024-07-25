Путин встретился с Лукашенко и посетил остров Валаам на Ладожском озере

Российский лидер периодически приезжает на Валаам. А с президентом Белоруссии Путин был там летом прошлого года. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Пул Первого».

Сообщается, что в этот раз оба государственных деятеля побывали в Смоленском скиту Валаамского монастыря, а именно – в храме Смоленской иконы Божией Матери. Президенты также сходили в часовню царственных страстотерпцев.

Ранее сообщалось о том, что Лукашенко отправился в культурную столицу России для встречи с Президентом. В аэропорту Санкт-Петербурга главу Белоруссии встретил губернатор города, Александр Беглов. Уточнялось, что лидеры двух государств обсудят множество важных вопросов, однако, большинство переговоров будут вестись в закрытом формате.

В сети появились фотографии Владимира Путина и Александра Лукашенко во время их визита на Валаам.