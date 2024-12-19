Путин высмеял Пескова за слова о «нетрадиционном госте» Владе А4

Президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами в Гостином дворе в Москве в четверг, 19 декабря, иронично отреагировал на слова своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова во время приглашения очередного спикера на пресс-конференции задать вопрос главе государства.

Среди массы репортеров затесался белорусский блогер Владислав Бумага, более известный в Сети под псевдонимом Влад А4. Песков представил молодого человека как нетрадиционного гостя. Чем вызвал удивление Путина.

«В каком смысле нетрадиционный?», — в шутку спросил российский лидер.

Представитель Кремля сразу же пояснил главе государства, что, поскольку блогеры в подобных мероприятиях не частые гости, он так и выразился. Сам же Бумага похвастался Путину, что недавно стал отцом.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе объединенной с итоговой пресс-конференцией прямой линии успел ответить на десятки вопросов репортеров в студии Гостиного двора в Москве и простых россиян. Речь идет обо всем: об экономике, мигрантах, работе спецслужб, международной повестке и, конечно же, основной темой является обсуждение проводимой Россией спецоперации на Украине. Мероприятие транслировали ведущие федеральные СМИ РФ.

Ранее сообщалось, что задавший вопрос Путину журналист NBC Симмонс сбежал с прямой линии с рюкзаком за плечами.