Путин выступил с предложением открыть школы с изучением русского языка в Африке

Российский лидер Владимир Путин выдвинул предложение открыть в африканских странах образовательные учреждения, где дети будут изучать русский язык наравне с другими дисциплинами. Также школы Африки могут вполне себе перенять российские образовательные стандарты. Помимо прочего, было выдвинуто предложение вести уроки на русском языке.

Он отметил, что данное нововведение повлияет на сотруднические отношения двух стран в лучшую сторону. Также Россия намеревается открыть в странах Африки филиалы своих лучших высших образовательных учреждений. К слову, педагогические вузы Российской Федерации уже планируют увеличить набор иностранных студентов.