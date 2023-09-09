Путин вывел с молодым ученым-ядерщиком формулу поиска идеальной жены

В ходе дискуссии главы государства с выпускником филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в Сарове Максимом Вялковым последний поделился с президентом мнением, что супруга должна быть архитектором, чтобы чувствовать красоту вселенной. Путин в ответ призвал собеседники не мыслить стереотипами.

«Выбирайте человека, который мыслит образами, а это может быть человек самых разных профессий», — сказал Путин.

Вялков пообещал президенту учесть на будущее его совет, как человека с более углубленным жизненным опытом. В ответ президент призвал выпускника делать выбор самостоятельно.