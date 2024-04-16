Путина просят посмертно наградить Карена Енгибаряна, спасшего людей в «Крокусе»

Общественники обратились к российскому президенту с просьбой посмертно наградить Карена Енгибаряна, сообщает RT . Этот мужчина помог эвакуироваться многим людям во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Карен Енгибарян скончался через несколько дней после теракта, надышавшись едким дымом. Он приехал в красногорский комплекс помочь маме лучшего друга, но в итоге помог даже большему количеству людей. Мужчина эвакуировал посетителей, ориентируя их в помещениях. Этот героический поступок никогда не забудут выжившие.

Общественное движение «Зов народа» обратилось к Владимиру Путину с просьбой удостоить Енгибаряна награды.

«Просим представить Карена Енгибаряна к посмертной награде за проявленное мужество и самоотверженность», — говорится в документе, который имеется в распоряжении RT.

Маму друга героя, к сожалению, спасти не удалось. Сам Енгибарян отдал свою куртку во время эвакуации людей, простыл и несколько дней пытался вылечиться парацетомолом. Официально причиной смерти стало поражение печени из-за большого количества выпитого лекарства. Ситуацию мог усугубить дым, попавший в легкие во время нахождения в комплексе.

Напомним, что жертвами теракта в Красногорске стали 144 человека. Вероятных исполнителей и их пособников арестовали, организаторов установили только предварительно: следы ведут на Украину.

Ранее сообщалось, что состоялась премьера фильма о героях «Крокуса».