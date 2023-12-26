Рабочие приступили к устройству фасадных конструкций «Поваровской школы» в Солнечногорске

Строительство пристройки, рассчитанной на триста мест, к «Поваровской средней общеобразовательной школе» продолжается в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщили в Минстройкомплексе региона.

В настоящее время на строительной площадке задействовано более пятидесяти рабочих, а также пять единиц спецтехники. Ведется устройство наружных и внутренних инженерных систем, монтаж перегородок. Сдать новый корпус школы планируется к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.