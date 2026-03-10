Работать будут до 100 лет: для жителей Украины приготовили рабочий «концлагерь» для получения пенсии
Life: из-за демографической катастрофы украинцам придется трудиться до 70–75 лет
Фото: [Поздравление пенсионерки Раисы Бакутиной с 95-летием/Медиасток.рф]
Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский сделал мрачный прогноз относительно будущего рынка труда и социального обеспечения на Украине. Его слова приводит издание «Обозреватель», передает Life.ru.
По мнению эксперта, многие граждане будут вынуждены работать практически до самой смерти, в возрасте 70–75 лет. Причиной названы крайне низкие пенсионные выплаты и острый дефицит рабочих рук. Вышлинский предрек стране превращение в «государство одиноких пожилых женщин».
Аналитик описал текущую демографическую структуру как усеченную пирамиду, где наблюдается резкое сокращение молодого поколения при сохранении старшего. Высокая смертность среди мужчин, усугубленная военным конфликтом, и массовый отъезд молодежи за границу ведут к феминизации старости.
Эксперт считает, что бизнесу придется буквально упрашивать пожилых сотрудников оставаться на рабочих местах, поскольку замены им просто нет. Государство, по его словам, должно срочно расширять доступ к качественной медицине для малоимущих. Работодателям он рекомендовал включать психологическую и психиатрическую помощь в корпоративные страховые программы.
Сейчас Украина переживает тяжелейший демографический кризис. Рождаемость упала до минимальных значений за три столетия, а численность населения сократилась до 28,7 миллиона человек. Директор Института демографии Элла Либанова охарактеризовала ситуацию как катастрофическую, отметив, что хотя тенденция к снижению рождаемости существовала и ранее, сейчас показатели обвалились до критического уровня.