Работать будут до 100 лет: для жителей Украины приготовили рабочий «концлагерь» для получения пенсии

По мнению эксперта, многие граждане будут вынуждены работать практически до самой смерти, в возрасте 70–75 лет. Причиной названы крайне низкие пенсионные выплаты и острый дефицит рабочих рук. Вышлинский предрек стране превращение в «государство одиноких пожилых женщин».

Аналитик описал текущую демографическую структуру как усеченную пирамиду, где наблюдается резкое сокращение молодого поколения при сохранении старшего. Высокая смертность среди мужчин, усугубленная военным конфликтом, и массовый отъезд молодежи за границу ведут к феминизации старости.

Эксперт считает, что бизнесу придется буквально упрашивать пожилых сотрудников оставаться на рабочих местах, поскольку замены им просто нет. Государство, по его словам, должно срочно расширять доступ к качественной медицине для малоимущих. Работодателям он рекомендовал включать психологическую и психиатрическую помощь в корпоративные страховые программы.

Сейчас Украина переживает тяжелейший демографический кризис. Рождаемость упала до минимальных значений за три столетия, а численность населения сократилась до 28,7 миллиона человек. Директор Института демографии Элла Либанова охарактеризовала ситуацию как катастрофическую, отметив, что хотя тенденция к снижению рождаемости существовала и ранее, сейчас показатели обвалились до критического уровня.