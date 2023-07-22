Работники торговли получили от Собянина поздравление с профессиональным праздником

Сейчас в городе более 2 миллионов человек заняты в сфере торговли, а число магазинов превышает 65 тысяч. Кроме того, столица имеет около 700 Торговых Центров и более 21 тысячи заведений общепита, создавая этим самым огромное количество рабочих мест и предлагая разнообразие товаров и услуг.

Одной из интересных тенденций в Москве является рост онлайн-продаж. Почти 99% горожан имеют возможность приобрести все необходимое около своего дома благодаря широкому спектру интернет-магазинов. Этот рекордный рост позволяет москвичам экономить время при получении товаров и услуг на дому.