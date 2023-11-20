Работников транспортной сферы поздравили в Подольске

Эти люди каждый день стараются сделать нашу жизнь более комфортной и мобильной. Они ежедневно выходят на маршруты и доставляют людей из пункта «А» в пункт «В».

Работников транспортной сферы в их профессиональный праздник поздравил исполняющий обязанности главы городского округа Подольск Григорий Артамонов. Награды получили 15 человек.

Как отметил Артамонов, транспортная отрасль сегодня ключевой сегмент в экономике.

«В Подольске выстроена слаженная система работы, обеспечивающая комфорт и безопасность нашим пассажирам. При поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева регулярно обновляется автопарк автомобилей общественного транспорта», - отметил Артамонов.

Но любое обновление было бы безрезультатно без преданных своему делу людей. Среди награжденных, например, Татьяна Куприкова. Она много лет работает начальником отдела эксплуатации автохозяйства в ООО «Автомигтранс».

«Работа сложная, больше даже мужская, но, когда много лет работаешь в этой сфере, все получается уже само собой. И когда твою работу отмечают наградами особенно приятно», - призналась женщина.

Вручая награды, глава подчеркнул, что работа таких как Татьяна людей, делает жизнь горожан проще и лучше.