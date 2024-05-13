Работу четырех светофоров скорректировали в Подмосковье за неделю

На прошлой неделе специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья скорректировали и настроили режимы работы четырех светофорных объектов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Чехове сотрудники увеличили время проезда по Старосимферопольскому шоссе после того, как скорректировали режим работы светофора на пересечении с улицей Почтовой. На двух перекрестках Носовихинского шоссе с шоссе Ильича и с улицей Школьной в Балашихе они добавили утренний и вечерний режим работы.

«В Красногорске дорожники установили дополнительный транспортный светофор перед Железнодорожным переулком, где расположен ЖК «Тетрис», разделив пешеходные направления на перекрестке Волоколамского шоссе с улицей Речной», — добавили в сообщении.

В ведомстве уточнили, что такая работа позволяет оптимизировать движение, а также повысить пропускную способность дороги на 10-15%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.