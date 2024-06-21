Работы по благоустройству бульвара Иерусалимского завершились в Пущино

На бульваре Иерусалимского в городском округе Пущино окончены работы по благоустройству территории, которые проходили по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

На территории появились новые удобные пешеходные дорожки. Также установили новую систему освещения для удобства и дополнительной безопасности людей. На бульваре разметили удобные скамейки и урны. Провели работы по озеленению окружающего пространства.

Глава ведомства Михаил Хайкин подчеркнул, что в регионе на этот год большие планы по созданию комфортной среды. Так, в рамках того же нацпроекта в Подмосковье появится 14 парков, 12 лесопарков, 16 скверов, 6 набережных, 23 пешеходные зоны и площади.