Работы по благоустройству бульвара Победы завершат в этом году в Ступино

В этом году завершатся крупные работы по благоустройству территории бульвара Победы в подмосковном Ступино. Об этом сообщает пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

«Основная цель нашего проекта — создать светлое и просторное пространство для комфортного отдыха. В проекте мы предлагаем сохранить основную пешеходную аллею, при этом расширяя центральную полосу озеленения. Также на главной аллее будут располагаться скамейки и городские качели с подсветкой в качестве основной точки притяжения», — отметил глава ведомства Михаил Хайкин.

Примечательно, что на бульваре располагается большое количество памятников, которые будут перенесены в единую мемориальную зону с выходом к часовне Георгия Победоносца. Все новые функциональные зоны будет объединять общая прогулочная пешеходная сеть. Также появятся дополнительные транзитные пути для связи дворовых пространств с главной аллеей.

Между главной аллеей и прогулочной зоной предусматривается велодорожка, которая будет проходить вдоль всего бульвара и объединит уже существующие городские веломаршруты. Сейчас на территории ведутся работы по демонтажу, устройству корыта под основание ДТС, устройство систем наружного освещения и видеонаблюдения.