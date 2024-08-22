Работы по благоустройству мемориального городского комплекса продолжаются в Жуковском

Рабочие осуществляют благоустройство сквера «Вечный огонь» в подмосковном Жуковском в соответствии с ранее разработанной концепцией. Так, все работы направлены не только на обновление, но и на сохранение узнаваемого облика сквера.

Замглавы муниципалитета рассказал, что все работы проходят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Итогом реконструкции станет сохранение эстетики и символизма базовых форм, а также геометрии мемориала и его маршрутизации.

На сегодняшний день на объекте задействовано много строительной техники: рабочие завозят и укладывают щебень и песок для сооружения пешеходных дорожек. Брусчатка уже тоже ожидает своей очереди — в соответствии с планом скоро ее начнут укладывать на тротуары.