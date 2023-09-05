Работы по противопожарному обустройству завершаются в лесах Московской области

Работы по противопожарному обустройству в лесах Подмосковья завершены более чем на 93% от годового плана, сообщили в областном Комлесхозе.

«Противопожарное обустройство лесного фонда — комплекс мероприятий, который необходим для обеспечения пожарной безопасности в лесах нашего регион», — пояснил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

По его словам, с начала года уже удалось завершить работы по установке шлагбаумов, аншлагов, билбордов и стендов на противопожарную тематику, а также работы по обустройству минерализованных полос. Кроме того, приведены в порядок места отдыха граждан, выполнена большая часть работ по эксплуатации лесных дорог и прочистке минерализованных полос. Отметим, что все работы проводят сотрудники ГАУ МО Центрлесхоз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Серебряных Прудов.