Работы по реконструкции стадиона «Орион» подходят к завершению в Балашихе

Реконструкция спортивного комплекса «Орион» завершается в микрорайоне Железнодорожный в подмосковной Балашихе. Всего в работах задействовано порядка ста пятидесяти человек.

«Работы находятся на завершающем этапе. Мы уже заканчиваем установку сидений на трибунах, отделку фасада, устанавливаем сантехнические приборы, проводим пуско-наладочные работы, асфальтирование дороги, благоустройство территории, установку бордюров», — сказал представитель компании-подрядчика.

Ожидается, что официальное открытие стадиона состоится в День города, а первый матч планируют провести уже в начале сентября. Также с сентября начнутся занятия детско-юношеской спортивной школы. До конца года планируют завершить ремонт ФОКа с бассейном и здания ДЮСШ.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщал, что в округе развивают спорт и строят новые объекты не только за счет бюджетных средств, но и привлечения инвесторов. В начале года был открыт после реконструкции стадион «Труд».