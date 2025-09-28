«Радио Судного дня» передало два сообщения после долгого молчания

«Радио Судного дня» вышло в эфир с двумя новыми сообщениями за сутки после 10 дней молчания. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», ссылаясь на открытые источники, посвященные мониторингу сигнала станции.

Загадочная радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня» или «жужжалка», вновь активизировалась. Так, в воскресенье, 28 сентября 2025 года в 15:41 по московскому времени в эфире сначала прозвучало сообщение, содержащее набор символов, цифр и восьмибуквенное слово «КАПОСОРТ».

Спустя всего час с небольшим (в 16:58 по московскому времени) радиостанция передала еще одно сообщение, в котором прозвучало слово «БИРЮЧИЙ» в дополнение к набору цифр и аббревиатур. УВБ-76, вещающая с конца 1970-х годов, большую часть времени транслирует монотонный жужжащий звук. Однако периодически в эфире появляются голосовые сообщения, состоящие из набора имен, цифр и непонятных слов, смысл которых до сих пор остается загадкой для многих.

Ранее в эфире радиостанции прозвучали слова «ОТЕЛЬ» и «ЛАРЕК».