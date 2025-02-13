Радиостанция «Судного дня» УВБ-76 12 февраля вышла в эфир с необычно большим количеством таинственных сообщений — всего 25 за день. Об этом стало известно из сообщения в телеграм-канале «УВБ-76 логи».

В частности, в передачах станции звучали разнообразные случайные слова и выражения, такие как «одоферт», «микропора», «синопсис», «бульвар», «нарта», «плагиат», а также многие иные.

В течение дня были также отправлены сообщения, состоящие из более чем одного слова, что является нетипичным для трансляции. Например, в 16:25 прозвучали слова «ворсобаян» и «морфожанр», а в 16:36 — «премистый», «пискливость» и «волкокран».

Ранее сообщалось, что руководитель Департамента эффективности государственного управления США Илон Маск призвал закрыть радиостанции «Радио Свобода»* и «Голос Америки»*. Бизнесмен отметил, что эти медиаресурсы лишь расходуют миллиарды долларов, которые были собраны с граждан США в качестве налогов. По мнению Маска, эти радиостанции не ведут диалог со своей аудиторией, а лишь общаются сами с собой.

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