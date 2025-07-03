Радио «Судного дня» передало два новых загадочных сообщения

Радиостанция УВБ-76, более известная как радио «Судного дня», подала в эфир два новых сообщения. Об этом рассказал телеграм-канал «УВБ-76 логи».

В четверг, 3 июля, станция передала «Голодикарь». Это произошло в 10.45. Менее чем через час, в 11.39, последовало новое слово «Пастилка». За день до этого, 2 июля, радиостанция выдала на протяжении одного дня сообщения «Умелец», «Иракотис» и «Набоблин».

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор впервые официально отреагировал на многочисленные запросы о загадочной радиостанции УВБ-76. В ответ на запрос в РКН сообщили, что информация о пользователе радиочастотным спектром «не является общедоступной», оставив завесу секретности над легендарной «Жужжалкой». Ведомство не собирается открыто рассказывать, кто именно является хозяином этой станции.