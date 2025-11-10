Радиостанция Судного дня снова ожила и передала странный код со словом «анкерый»

«Радиостанция Судного дня» (УВБ-76) 10 ноября вышла в эфир, передав загадочное сообщение. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность станции, передает Газета.ру.

Передача состоялась в 11:24 по московскому времени. Зафиксированный сигнал содержал фразу: «НЖТИ 76515 АНКЕРЫЙ 1585 6817». Как отмечают наблюдатели, слово «анкер» обозначает крепежный элемент, фиксирующий конструкции в несущем основании.

Предыдущее сообщение станции было зафиксировано 6 ноября, тогда эфир содержал три послания, одно из которых включало слово «Крым». Ранее в записях встречались термины «подствольный» и «мозгопрах», схожие по звучанию с переданным в 2022 году словом «моргопрах».

Радиостанция УВБ-76 известна тем, что с конца 1970-х годов передает постоянный жужжащий сигнал, иногда прерывая его короткими сообщениями. В обычное время эфир наполнен низкочастотным звуком, который дал ей неофициальное прозвище «Жужжалка».

Станцию также называют «Радиостанцией Судного дня» — по предположениям энтузиастов, она может быть связана с советской системой экстренной связи или военного оповещения, созданной в годы холодной войны.

Ранее сообщалось, что пролетевшее над Подмосковьем загадочное НЛО упало в Новгородской и Тверской областях.