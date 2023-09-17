Рамзан успокоит: Кадыров одним видео развеял все фейки о своем здоровье

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем аккаунте в соцсетях ролик, где политик преспокойно прогуливается в Грозном под дождем и замечательно себя чувствует.

Таким образом, как рассказал Кадыров, он отреагировал на участившиеся в последнее время многочисленные вбросы в СМИ, что он якобы сильно болен, у него проблемы с почками и ему осталось жить совсем недолго.

«Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит», — написал Рамзан Кадыров.

В украинские соцсети накануне запустили дезинформацию, что Кадыров страдает болезнью почек и якобы ему даже сделали операцию, после которой он не сможет оправиться. Сообщалось, что он даже лежит в клинике в коме.Сам Кадыров неоднократно опровергал подобные вбросы. Сделал он это и сейчас.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от Вашингтона немедленно снять введенные в отношении его матери санкции.