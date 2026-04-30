Ранний старт: онколог назвал ключевые возрасты для обследований на рак
Онколог Мироненко: первичный онкоскрининг начинается уже в 18 лет
Регулярные визиты именно к онкологу при отсутствии жалоб необязательны, однако игнорировать возрастные чекапы опасно. Кандидат медицинских наук Дмитрий Мироненко объяснил, почему первичный онкоскрининг начинается уже в 18 лет и какие анализы становятся жизненно важными после 40, передает РИА Новости.
Кто должен проводить первичный осмотр
Многие ошибочно полагают, что для профилактики рака нужно идти сразу к профильному онкологу. На самом деле «первым рубежом» диагностики выступают другие специалисты:
- Дерматологи: оценивают состояние кожи и родинок.
- Гинекологи: проводят скрининг женской репродуктивной системы.
- Терапевты: собирают анамнез и определяют группы риска.
Именно эти врачи при осмотре выявляют подозрительные признаки и направляют пациента на углубленную диагностику к онкологу.
График онкоскрининга: возраст и процедуры
Специалист выделил основные этапы диагностики для разных возрастных групп:
Для женщин
- С 18 лет: мазок на онкоцитологию шейки матки — раз в три года.
- С 40 до 55 лет: маммография — раз в два года.
- Старше 55 лет: маммография — ежегодно.
Для мужчин
- Старше 45 лет: анализ крови на ПСА (маркер состояния простаты) — раз в пять лет.
Общий скрининг (кишечник)
- С 40 до 64 лет: анализ кала на скрытую кровь — раз в два года.
- С 65 лет: аналогичное исследование — ежегодно.
Инновации и доступность
Помимо стандартных осмотров, в России обсуждается внедрение вакцин от рака. Однако, по мнению руководителя отделения лазерной онкологии Евгения Странадко, такая терапия по системе ОМС пока будет доступна ограниченному числу пациентов из-за сложности и специфики применения препарата. Своевременный скрининг остается самым надежным способом сохранить здоровье.