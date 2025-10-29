Раскрыли топ самых быстрых машин в GTA 5

В GTA 5 был составлен рейтинг десяти самых быстрых автомобилей игры, включающий как одиночный режим, так и GTA Online. Об этом сообщает Autonews .

Для каждой модели указаны максимальная скорость, стоимость, место приобретения и прототип в реальной жизни.

Truffade Z-Type — 204 км/ч, автосалон Legendary Motorsport, $950 тыс., прототип Bugatti Type 57.

Truffade Adder — 203 км/ч, автосалон Legendary Motorsport, $1 млн, прототип Bugatti Veyron.

Vapid Pibwasser Dominator — 201 км/ч, доступ после гонки Stock Car Race, прототип Ford Mustang.

Pegassi Monroe — 198 км/ч, автосалон Legendary Motorsport, $490 тыс., прототип Lamborghini Miura.

Dewbauchee Massacro (Racecar) — 197 км/ч, Southern San Andreas Super Autos, $385 тыс., прототип Ferrari F12 / Aston Martin Vanquish II.

Топ-5 GTA Online:

Bravado Banshee GTS — 222 км/ч в стоке, 277 км/ч с тюнингом HSW, Legendary Motorsport, $1,99 млн, прототип Dodge Viper GTS.

BF Weevil Custom — 221 км/ч, Benny’s Original Motor Works, $980 тыс., прототип VW Beetle.

Ocelot Pariah — 219 км/ч, Legendary Motorsport, $1,42 млн, прототип Aston Martin Zagato.

Grotti Itali RSX — 219 км/ч, Legendary Motorsport, $3,47 млн, прототип Ferrari SF90 Stradale.

Invetero Coquette D10 Pursuit — 213 км/ч, Warstock Cache & Carry, $5,62 млн, прототип Chevrolet Corvette С8.

Автомобили отличаются как по дизайну, так и по динамическим характеристикам: ретростиль соседствует с современными суперкарами, а стоимость колеблется от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов долларов. Игровые модели интегрированы с прототипами реальных марок, что повышает реализм и ценность коллекции.

