Педагог из городского округа Щелково приобрела квартиру по «Социальной ипотеке»

Педагог Наталия Балкаева, которая работает учителем начальных классов в МАОУ «СОШ № 28», приобрела квартиру в городском округе Щелково по программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, новая участница узнала про нее в школе, из печатных материалов. Она призналась, что давно планировала принять участие в программе, теперь вместе с семьей учитель ждет свою квартиру в новостройке.

«Наш дом почти достроен, ключи обещают выдать к осени. Застройщик обещает нам нестандартный взгляд на подъезды и детские площадки. Ждем этот момент, чтобы все оценить. В нашем распоряжении будет „евродвушка“. Мы специально выбрали район, где я родилась и выросла, кроме того, он с отличной транспортной доступностью», — отметила Наталия.

Узнать подробнее о соципотеке можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.