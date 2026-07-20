В подмосковном Красногорске достроили ЖК «Тетрис»

В Красногорске достроили ЖК «Тетрис», группе компаний «Садовое кольцо» выдали разрешение на ввод в эксплуатацию двух последних домов — общая площадь корпусов № 6 и № 7 составляет 41,8 тыс. кв. м. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Комплекс состоит из девяти башен высотой 28-31 этажей, интерьеры общественных пространств в них выполнены в светлой природной гамме с использованием тактильных натуральных материалов. В проекте реализовали концепцию «двор без машин», там появится подземный паркинг с машино-местами и прямым доступом на лифте с жилых этажей.

Для детей во дворе работает филиал гимназии № 7 им. Д. П. Яковлева с дошкольным отделением, вблизи есть поликлиники № 2 и № 180.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.