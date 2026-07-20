В Подольске местного жителя осудили за роль инкассатора в деле о крупном мошенничестве

В Подольске местный житель лишился свободы за роль инкассатора в деле о крупном мошенничестве, суд признал его виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, 3 февраля 2026 года злоумышленники звонили несовершеннолетнему под видом сотрудников ФСБ и сообщили ему ложную информацию о том, что он передал свое местоположение ВСУ. После этого они убедили его обнаружить денежные средства по месту проживания и передать их инкассатору для обеспечения сохранности, якобы чтобы избежать уголовного наказания.

Подросток взял денежные средства в размере 1,2 млн рублей, принадлежащие его матери, и передал их подсудимому. Последний представился инкассатором и назвал заранее оговоренное кодовое слово «Зеленая книга». После этого злоумышленник скрылся с места преступления и передал похищенные денежные средства для последующего перевода на крипто-кошелек. За выполненную работу он получил 10 тыс. рублей. Его приговорили к лишению свободы сроком на два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.