Экс-солист «Агаты Кристи» на сцене: Вадим Самойлов спел хиты и признался, что не байкер

По информации издания, музыкант выступил на сцене у КДК «Современник», исполнив для публики программу, составленную из песен легендарного коллектива, которые давно стали хитами для нескольких поколений слушателей.

В беседе с журналистами Самойлов признался, что сам не является байкером и предпочитает передвигаться на автомобиле. Однако он не исключил, что в теплых регионах иногда позволяет себе прокатиться на мотоцикле. Также музыкант высказался о многолетнем «сотрудничестве» рок-музыкантов и байкеров, отметив их общую энергетику и любовь к свободе.

«Байкеры традиционно поддерживают фестивали у нас в стране и не только. Несмотря на брутальный имидж, это очень романтичная субкультура. Рокеры и байкеры всегда поддерживают друг друга, хорошо что сегодняшний симбиоз не стал исключением», — отметил Вадим Самойлов.

По информации издания, Вадим Самойлов родился и вырос в Асбесте. С главой Нижнего Тагила он учился в одной школе. Приезд музыканта на «Демидовские огни» стал далеко не первым визитом в этот город — музыканта связывают с ним давние личные и творческие нити.

«Наиболее дорого воспоминание о Нижнем Тагиле — фестиваль „Коллаба“ на одном из городских мероприятий. Выступали тагильские ребята, с которыми мы проводили продолжительную работу — продумывали с ними формат выступлений, подбирали им одежду, придумывали сценарий клипов, фотосессий. А само мероприятие стало большим дружным итогом. В целом заметно, что город меняется. Про Тагил всегда говорили, что это депрессивный город, но я за последние пять лет вижу серьезные позитивные изменения, люди красивые, машины дорогие», — улыбается артист.

Ранее сообщалось, что из песен «Агаты Кристи» на стримингах убрали слова о запрещенных в РФ препаратах.