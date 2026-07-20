В Одинцове поставили на кадастр новые дома в ЖК «Рублевский Квартал»

В ЖК «Рублевский Квартал» Одинцовского округа поставили на кадастровый учет три новых дома. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

После постановки на кадастр дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. В двух домах переменной этажности от семи до девяти этажей и одном 9-этажном доме суммарно предусмотрено более 45 тыс. кв. м жилья. На первых этажах находятся 65 помещений коммерческого назначения.

На закрытой дворовой территории обустроят игровые и воркаут-площадки, зоны для спокойного отдыха и прогулочные аллеи, фандоматы для раздельного сбора вторсырья и не только. В рамках проекта завершается строительство школы на 1,1 тыс. мест, в перспективе появятся собственный детский сад, поликлиника и торговый центр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.