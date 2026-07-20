Мощная волна сметала все на пути: что известно о разрушениях после потопа в Пермском крае

Около 15 автомобильных и более 20 пешеходных мостов, шесть дамб, а также значительное количество дорожных участков пострадали в результате паводка в Пермском крае. Об этом проинформировал депутат Законодательного собрания Прикамья Александр Третьяков. Точное число разрушенных объектов станет известно после полного схода воды, сообщил properm.ru.

По информации издания, наиболее серьезный урон стихия нанесла деревням Атнягузи и Мостовая — здесь прорвало дамбы. Образовалась мощная волна, которая прошла по руслу реки, сметая все на своем пути. Глава Октябрьского округа Георгий Поезжаев доложил, что в населенных пунктах уже начались восстановительные работы. Специалисты отсыпают размытые паводком дороги и отводят воду. Электрики ремонтируют линии электропередачи, а связисты восстанавливают каналы связи.

Первоочередные работы стартовали в деревне Атнягузи. Течение принесло сюда обломки построек и домов, которые заблокировали проход под мостом. На месте задействована тяжелая техника. Также глава округа пообещал восстановить Верхний пруд в Октябрьском.

В компании «Россети Урал» журналисту Properm.ru сообщили, что на 20 июля временно ограничена подача электроэнергии в более чем шесть населенных пунктов. Это сделано в целях безопасности. Энергетики взаимодействуют с подразделениями МЧС и местными властями, ведя мониторинг оборудования в зоне потопа. После нормализации ситуации рабочие начнут поэтапно подавать электричество.

Ранее сообщалось, что юная спортсменка выбила стекло и спасла бабушку из затопленного дома под Пермью.