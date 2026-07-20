В Ступине завершат капремонт лицея № 1

На улице Чайковского в Ступине завершается капитальный ремонт здания «Лицея № 1», строительная готовность объекта превысила 90%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте работают 75 человек, три единицы техники. Строители ведут чистовую отделку помещений (завершена на 70%), устройство оконечного оборудования инженерных систем (готовность более 90%), монтаж вентилируемого фасада и металлоконструкций на входных группах (85%)», — сказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, на прилегающей территории ведется установка забора и устройство дорожного полотна. Ремонт проходит в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», лицей откроют 1 сентября.

Площадь здания составляет более 7,8 тыс. кв. м. В нем проведут внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и сантехники, обновят фасад и кровлю, закупят новую мебель и оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.