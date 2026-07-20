Подмосковные спортсмены завоевали восемь наград в финале Спартакиады учащихся по ушу
Спортсмены Подмосковья завоевали награды в финале Спартакиады учащихся по ушу
Фото: [Федерация ушу Республики Татарстан]
Подмосковные спортсмены завоевали восемь медалей — одну золотую, пять серебряных и две бронзовые — в финале XIII летней Спартакиады учащихся (юношеской) России по ушу, который прошел с 13 по 17 июля в Казани (Республика Татарстан). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Так, Варвара Козак (весовая категория 60 кг, Дмитров) оказалась лучшей в дисциплине саньда. Валентина Маякова (саньда, 56 кг, Дмитров), Арсений Шпагин (саньда, 48 кг, Подольск), Максим Балякин (саньда, 52 кг, Люберцы), Василий Романов (саньда, 60 кг, Подольск) и Яков Назаров (саньда, 56 кг, Люберцы) оказались серебряными призерами.
Кроме того, Елизавета Горб (саньда, 60 кг, Воскресенск) и Гунаш Джамалдинов (саньда, 48 кг, Люберцы) заняли третье место.
Участниками соревнований стали 174 спортсмена из 32 субъектов Российской Федерации, сборную Московской области представляли 12 ушуистов. Их провели в рамках государственной программы «Спорт России».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.