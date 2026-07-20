В Подмосковье самозаписью на маммографию воспользовались более 7 тыс. жительниц

С начала 2026 года самозаписью на маммографию в Подмосковье воспользовались более 7 тыс. женщин, у 686 пациенток были выявлены отклонения, в 10 случаях — диагностированы онкологические заболевания. Все они были направлены на дальнейшее обследование и лечение, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Возможность самозаписи делает профилактическую диагностику более доступной для жительниц региона. <…> ранняя диагностика значительно повышает эффективность лечения и помогает сохранить здоровье», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Самостоятельно записаться на исследование могут женщины старше 40 лет, которые не проходили маммографию в течение последних двух лет. Так они смогут пройти диагностику в удобное время и своевременно выявить возможные заболевания молочной железы, включая онкологические. Сделать это можно, в том числе, через региональный портал «Здоровье».

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