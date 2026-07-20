Экс-мэра Красноярска могут лишить земли за долг по алиментам: что известно

У бывшего главы Красноярска Владислава Логинова могут изъять земельный участок из-за задолженности по алиментам, которая достигла ₽150 тыс., сообщил prmira.ru.

По данным издания, на сайте судебных приставов указано, что в марте 2020 года с Логиновым было заключено соглашение об уплате алиментов. В ноябре 2025 года приставы возбудили исполнительное производство в связи с образовавшейся задолженностью в размере ₽126 тыс. Согласно информации с сайта Октябрьского районного суда, сумма долга экс-мэра перед несовершеннолетними детьми впоследствии выросла до ₽150 тыс.

В решении суда указано, что пристав обратился с требованием об изъятии земельного участка бывшего градоначальника, расположенного в микрорайоне Славянский. Площадь надела составляет 100 кв. м. Судья удовлетворил данное требование. Согласно кадастровым картам, речь идет об участке, находящемся между жилыми домами. Примерная кадастровая стоимость земли оценивается в ₽93 тыс.

По данным издания, у Владислава Логинова трое детей: 38-летний Кирилл Логинов, а также двое несовершеннолетних в возрасте 15 лет.

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