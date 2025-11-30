Раскрыт секретный сговор природы: почему Новый год в России встретят без снега
Метеорологи сообщили о позднем наступлении зимы в центральных регионах России
Фото: [Зима наступила в Подмосковье. Грибы в сугробе/Медиасток.рф]
По прогнозам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, устойчивая зимняя погода установится в Центральной России не ранее второй половины декабря. Метеорологическая зима, характеризующаяся устойчивым переходом среднесуточных температур ниже нуля, ожидается с задержкой более чем на месяц, передает «Газета.ру».
Ноябрь в Москве стал вторым самым теплым за всю историю метеонаблюдений, превысив климатическую норму на 4,3 градуса. Количество осадков за месяц достигло 74 мм, что составило 143% от нормы. Прогноз на декабрь также указывает на аномально теплую погоду. Среднемесячная температура на большей части Русской равнины ожидается на 3–5 градусов выше многолетних значений. Для Москвы климатическая норма декабря составляет −8,6°C ночью и −3,5°C днем.
Осадков в декабре прогнозируется на 10–20% меньше среднего. Формирование устойчивого снежного покрова к Новому году ожидается позже обычных сроков.
