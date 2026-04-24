Раскрыта личность напавшего на врачей в больнице Махачкалы

«Задержанный — 32-летний житель селения Аксай Хасавюртовского района (уроженец селения Тлярата, Гумбетовского района), сейчас направлен на медицинское освидетельствование. Были ли у данного поступка мотивы или нет (что тоже вполне возможно!), станет известно после проведения экспертизы на предмет наличия в результатах исследования запрещенных веществ либо алкоголя», — уточнили в ведомстве.

Также Гариева призвала не распространять непроверенную информацию о мотивах случившегося. По ее словам, версии с участием матери или дочери нападавшего ничем не подтверждены, поскольку близких родственников у этого мужчины в Дагестане нет.

«Он приехал в компании родственника, который привез свою супругу за медицинской помощью. Пока они оба отлучились, подозреваемый, в ожидании, пока супруги освободятся, слонялся в коридоре, бесцельно заглядывая в кабинеты. Выходил из приемного покоя на улицу и заходил вновь», — добавила Гариева.

Также известно, что в 2020 году нападавший выдвигал свою кандидатуру на выборах в депутаты муниципального округа «село Тлярата».

