Раскрыта судьба проблемного пирса Пугачевой на реке в Подмосковье

Причал на Истринском водохранилище, арендуемый Аллой Пугачевой до 2057 года, оказался в аварийном состоянии и практически полностью ушел под воду. Несмотря на погашенную задолженность по арендным платежам, судьба объекта остается неопределенной из-за юридических противоречий в статусе конструкции. Об этом в беседе с REGIONS заявил юрист по земельным и гражданским спорам Дмитрий Никитин.

Пирс формально находится на муниципальной земле, поскольку акватория и береговая линия принадлежат Солнечногорскому городскому округу. Юрист Никитин поясняет, что основная проблема заключается в выходе конструкции за границы арендуемого участка на федеральную территорию водохранилища. Это нарушение создает правовой тупик — даже местные власти не могут провести аукцион на водопользование данным участком.

«Если выяснится, что пирс был возведен незаконно, то певицу могут лишить права арендовать этот участок», — сказал спикер.

Администрация Солнечногорска подтверждает отсутствие претензий по арендным платежам, но воздерживается от комментариев о дальнейшей судьбе пирса. Эксперты не исключают возможность одностороннего расторжения договора аренды, несмотря на оплату до 2057 года, если будет доказана незаконность строительства причала.

Отметим, что особняк в деревне Бережки, где расположен проблемный пирс, с 1999 года принадлежит племяннику певицы Никите Преснякову, проживающему в США. При этом второй дом Пугачевой в Одинцовском округе продолжает содержаться охраной и обслуживающим персоналом, что свидетельствует о сохранении имущественных интересов певицы в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что иск на 5 млн рублей к Алле Пугачевой принят к рассмотрению в подмосковном суде.