Иск на 5 млн рублей к Пугачевой принят к рассмотрению в подмосковном суде
Фото: [Медиасток.рф]
Одинцовский городской суд Московской области принял иск Виталия Бородина к Алле Пугачевой о защите чести, достоинства и деловой репутации на 5 млн руб. Поводом стало интервью певицы, где она назвала Бородина «доносчиком». Об этом сообщает RT.
Одинцовский суд Московской области начал работу с иском к Алле Пугачевой. Финансовые претензии к народной артистке оцениваются в 5 млн руб. Истцом выступил Виталий Бородин, возглавляющий Фонд защиты национальных ценностей.
Поводом для судебного разбирательства стали публичные высказывания примадонны. В одном из интервью певица позволила себе резкие комментарии в адрес Бородина, назвав его действия нелицеприятным словом. Общественный деятель счел это основанием для защиты своей чести и достоинства в судебном порядке.
Параллельно с материальными требованиями заявитель инициировал проверку политической позиции Пугачевой. Он обратился в компетентные органы с просьбой оценить, не действует ли артистка в интересах иностранных государств.
Ранее сообщалось о ом, что иск ветерана к Алле Пугачевой на 1,5 млрд руб. вернули из-за неподсудности.