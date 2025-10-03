Иск на 5 млн рублей к Пугачевой принят к рассмотрению в подмосковном суде

Одинцовский городской суд Московской области принял иск Виталия Бородина к Алле Пугачевой о защите чести, достоинства и деловой репутации на 5 млн руб. Поводом стало интервью певицы, где она назвала Бородина «доносчиком». Об этом сообщает RT.

Одинцовский суд Московской области начал работу с иском к Алле Пугачевой. Финансовые претензии к народной артистке оцениваются в 5 млн руб. Истцом выступил Виталий Бородин, возглавляющий Фонд защиты национальных ценностей.

Поводом для судебного разбирательства стали публичные высказывания примадонны. В одном из интервью певица позволила себе резкие комментарии в адрес Бородина, назвав его действия нелицеприятным словом. Общественный деятель счел это основанием для защиты своей чести и достоинства в судебном порядке.

Параллельно с материальными требованиями заявитель инициировал проверку политической позиции Пугачевой. Он обратился в компетентные органы с просьбой оценить, не действует ли артистка в интересах иностранных государств.

Ранее сообщалось о ом, что иск ветерана к Алле Пугачевой на 1,5 млрд руб. вернули из-за неподсудности.