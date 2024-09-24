Недвижимость на сумму почти 83 млн руб. арестована по делу Тимура Иванова

Имущество экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова стоимостью 82,5 млн руб. было арестовано в ходе расследования дела о получении взяток. Об этом стало известно из сообщения РИА Новости. Источник ознакомился с официальными судебными документами.

В списке изъятого имущества — земельный участок площадью 82 тыс. кв. м, загородный дом (2,5 тыс. кв. м) и баня (420 кв. м), территориально расположенные в Тверской области. Объекты недвижимости зарегистрированы на ООО «Волжский берег», которое возглавляет другой обвиняемый Сергей Бородин. Кадастровая стоимость арестованного земельного участка составляет минимум 44 млн руб., а дома — 38,6 млн руб.

Тимур Иванов и Сергей Бородин стали фигурантами дела о получении взяток в крупном размере. Если суд признает их виновными, им могут назначить штраф, размер которого достигает стократной суммы взятки. Кроме того, имущество, полученное в результате коррупционных действий, может быть конфисковано.

Ранее предприниматель Фомин заявил о своей невиновности в даче взятки Тимуру Иванову.